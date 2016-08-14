Эредивизие. «Аякс» не смог обыграть «Роду», ПСВ и «Фейеноорд» одержали победы

«Аякс» во 2-м туре Эредивизие не смог на своем поле обыграть «Роду». Матч завершился со счетом 2:2. На дубль Дольберга гости ответили голами Оссара и ван Хифте. В воскресенье ПСВ на своем поле обыграл «АЗ Алкмаар», а «Фейеноорд» одолел «Твенте».

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 2-й тур

Эксельсиор – Гронинген – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Матхей, 2; 2:0 – Вермелен, 93.

Аякс – Рода – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Дольберг, 8; 1:1 – Оссар, 17; 2:1 – Дольберг, 44; 2:2 – ван Хифте, 90.

Витесс – Ден Хааг – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – ван Волфсвинкел, 22; 1:1 – Кастанер, 31; 1:2 – Кастанер, 61.

Зволле – Спарта – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Брогно, 40; 0:2 – Гудвин, 58; 0:3 – Брогно, 87.

Хераклес – Виллем II – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хассани, 26; 2:0 – Гладон, 59; 3:0 – Гладон, 63; 3:1 – Фалкенбург, 82.

Гоу Эхед Иглс – Неймеген – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Меи, 34; 1:1 – Дейтс, 49; 2:1 – Ояма, 58; 2:2 – Меи, 66.

Фейеноорд – Твенте – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Торнстра, 23; 2:0 – Йоргенсен, 80.

ПСВ – АЗ Алкмаар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Морено, 52.