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    Алханов: «Где бы ни появлялся Черчесов, везде был результат»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

    – Рад за Станислава. Он очень хорошо работал в «Тереке», в других командах, где бы он ни появлялся, везде был результат. У него всегда присутствует игровая и бытовая дисциплина в коллективе. Думаю, что Черчесов сможет добиться результата, выжмет из сборной максимум.

    – Скептически относитесь к задаче выйти в полуфинал чемпионата мира?

    – Будет сложно дойти до такой стадии, учитывая выступление сборной на прошлых турнирах. Но будем желать команде сыграть как можно лучше.

    – Ждете обновления сборной?

    – Да. Черчесов очень сильный селекционер, прекрасно разбирается в качествах футболистов. Он подберет ту команду, которая будет выполнять его требования. К сожалению, выбор не такой большой, но игроки у нас в России есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2016 01:34
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