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    Черчесов: «Петиция о роспуске сборной говорит, что болельщик неравнодушен»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о петиции по роспуску национальной команды, которая была создана после провала подопечных Леонида Слуцкого на Евро-2016.

    «Эмоции понемногу стихают. А петиция эта говорит о том, что болельщик неравнодушен. Это месседж нам, чтобы правильно проанализировать то, что было, и сделать максимально правильные выводы, чтобы болельщика удовлетворять», – сказал Черчесов.

    Напомним, что петиция была создана Артемом Хасановым и собрала 948 тысяч подписей.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2016 22:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 12 августа 2016, 08:51

      Стас, кто тебе подсказал умное слово "месседж"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 11 августа 2016, 23:43

      петиция говорит,что болельщик неравнодушен к игре равнодушных игроков

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 11 августа 2016, 23:22

      Нет. Это говорит что ты неадыкватный тренер...

      -2
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