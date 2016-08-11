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    Черчесов: «Я привык ставить перед собой максимальные цели»

    Новый наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной команды. Специалист отметил, что нужно перестать заниматься недооценкой собственных сил, а также подтвердил, что в тренерский штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

    «Первое – нужно перестать плакаться и недооценивать себя. Я привык ставить перед собой максимальные цели. Но если я буду говорить, что ставлю цель выиграть чемпионат мира, – это будет легкомысленно, мягко говоря. Первый шаг – сделать команду, реально оценить себя и тогда уже можно будет ставить конкретные слова. Кидаться сейчас громкими словами неправильно.

    У меня есть тренерский штаб, который всегда мне помогал. Мы дополняем друг друга, и они будут со мной и в сборной: Ромащенко, Стауче и Паников», – сказал Черчесов.

    Напомним, соглашение Черчесова с РФС рассчитано до 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 13:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      Мирошечка 11 августа 2016, 16:48

      Черчесов: «Я привык ставить перед собой максимальные цели»

      ........................................................................................................................................................................................................................................................................ И привык, что меня вместе с этими целями быстренько вышибали. Потому как цели нужно не только ставить, но и достигать их. Но не так как в Спартаке, Амкаре, Тереке и Динамо. Вы там себя наверное не правильно оценили.

      0
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 11 августа 2016, 14:03

      То он пообещал выйти в финал чм,то выиграть чм легкомысленно.опредились уже Стас.да и тш круче некуда.

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 11 августа 2016, 13:54

      Нашу сборную тренировать - только карьеру себе портить

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > KorolShut 11 августа 2016, 15:05

      Что у нас зависит от карьеры?Знакомства

      -1
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