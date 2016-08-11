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    Тренерский штаб сборной России будет зарабатывать 2,6 миллиона в год

    Зарплата всего тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым будет составлять 2,6 миллиона евро в год. Что касается его состава, то в него могут войти специалисты, работавшие с новым наставником национальной команды ранее, а именно – Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

    Напомним, что контракт Черчесова и его штаба с РФС рассчитан до 2018 года, а именно – до окончания чемпионата мира в России.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2016 13:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 августа 2016, 19:01

      Футбольных полей в стране нормальных нету,детских академий по пальцам пересчитать можно,в общем с футболом в стране беда,а на зарплаты тратить миллионы ЕВРО!!!Позор,одни откаты и выгребания денег,а правительство и носом не ведёт!

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 11 августа 2016, 18:15

      Ну что ? можно ставить хату на то, что РФ не выйдет из группы.
      Зачем столько денег палить ? У наших нет шансов. Я еще думаю, что нам как всегда группа жизни попадется

      0
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 11 августа 2016, 16:20

      15 миллионов рублей в месяц!КАРЛ В МЕСЯЦ!Откуда такие суммы в нашем футболе..

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 августа 2016, 15:07

      Удачи тебе Саламыч,в этом неблагодарном деле!

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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 11 августа 2016, 14:48

      Почему так мало? Он уже вывел нас в финальную часть турнира. И не ужеле не поставлена задача взять ЧМ 2018. Или все из-за того, что он русский? Гребные расисты.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 августа 2016, 14:44

      Безумству храбрых поём мы песню.Бекиевич всё взвесил и...решил спокойно идти на хорошую з/п к спартачам.Саламыч,удачи,тебе и штабу,в чём сейчас сомневается 95% болельщиков сборной.Тем приятнее будет и фееричней для них видеть как это внушительное число стремительно уменьшится летом 2018 года.Но до этого пока сборной пока,как до Китая раком.

      -3
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 11 августа 2016, 14:43

      А за идею слабо? На мой взгляд, оклады надо назначать после "испытательного срока", а именно после товарищеских встреч, хотя бы.

      0
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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 11 августа 2016, 14:34

      ...тренерский штаб будет не зарабатывать,а отрабатывать контракт.А зарабатывают в шахте и на заводах (которые стоят).

      1
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 11 августа 2016, 14:17

      Черчесов следующий в Реал или Барселона

      -2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 августа 2016, 13:50

      футболистов новых надо искать, а их почти нет

      1
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