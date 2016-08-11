Тренерский штаб сборной России будет зарабатывать 2,6 миллиона в год

Футбольных полей в стране нормальных нету,детских академий по пальцам пересчитать можно,в общем с футболом в стране беда,а на зарплаты тратить миллионы ЕВРО!!!Позор,одни откаты и выгребания денег,а правительство и носом не ведёт!
Зарплата всего тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым будет составлять 2,6 миллиона евро в год. Что касается его состава, то в него могут войти специалисты, работавшие с новым наставником национальной команды ранее, а именно – Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.
Напомним, что контракт Черчесова и его штаба с РФС рассчитан до 2018 года, а именно – до окончания чемпионата мира в России.