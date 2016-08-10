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    Игроки сборной Бразилии недовольны привилегиями Неймара

    Очередная волна критики обрушилась на капитана сборной Бразилии Неймара. В этот раз помимо критики со стороны болельщиков и журналистов, свое недовольство выразили и его партнеры по команде, сообщает UOL. Все недовольны тем, как провел две первые встречи олимпийского футбольного турнира футболист «Барселоны». Матчи со сборными ЮАР и Ирака завершились нулевой ничьей. Так, во на встрече со сборной Ирака бразильские болельщики скандировали имя игрока женской сборной Бразилии Марты в тот момент, когда мяч попадал к Неймару.

    Недовольство футболистов бразильской сборной связано с тем, что Неймар пользуется привилегиями у главного тренера команды Рожерио Микале. Это стало причиной для нового прозвища для него – Президент. Слова Микале перед стартом Олимпиады о том, что сборная должна сделать все, чтобы Неймар чувствовал себя счастливым человеком, поскольку в этом случае команда также будет в хорошем состоянии, не добавили положительных эмоций остальным футболистам команды, кроме негативных.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 августа 2016, 11:23

      у нас всей командой не довольны...там одним только..

      4
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 10 августа 2016, 11:18

      Все, сейчас обидеться объявит о завершении карьеры и будут потом всей страной уговаривать вернуться.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Димон Алма-Ата 10 августа 2016, 12:24

      тот,кто хотел завершить карьеру в сборной ,играл великолепно,душой.. пусть и в финале не повезло.. тут совсем другое. не сравнивай того,чего не надо,умник

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 10 августа 2016, 11:17

      "не добавили положительных эмоций остальным футболистам команды, кроме негативных."

      тогда уж вторую часть предложения надо убрать или в первой указать "не добавили никаких эмоций"

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 августа 2016, 11:00

      Недовольны?Он один должен тащить?Судя по кубку америки, там днори одни.

      -2
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