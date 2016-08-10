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    Сампаоли: «Я горжусь игрой своей команды»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал оценку действиям своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала».

    «Я горжусь игрой своей команды. Нам хватило смелости играть так против победителей Лиги чемпионов. Первые 20 минут давление со стороны «Реала» было большим, потом мы выровняли игру и лучше контролировали мяч.

    Пенальти Коноплянки? Он является штатным исполнителем пенальти, когда на поле. Что касается Асенсио, то это великолепный игрок, и он доказал это своим голом», – сказал Сампаоли.

    Напомним, матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Севилья» закончился со счетом 3:2.

    Источник: AS

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    10.08.2016 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 августа 2016, 08:57

      хох ла выгнать с команды, из-за его ошибки прилетела банка!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > DeStar 11 августа 2016, 09:18

      они о х у е в а л и от манёвра хо хла...

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