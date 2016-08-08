Сборная России сыграет с Турцией и Ганой

Стали известны соперники национальной сборной России в двух ближайших товарищеских матчах. 31 августа россияне проведут матч со сборной Турции на выезде, который пройдет в Анталии. 6 сентября команда в Москве встретится со сборной Ганы. О времени начала матчей и стадионах, на которых они пройдут, будет объявлено позднее.

Стоит отметить, что сбор национальной команды начнется в понедельник, 29 августа.