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    Сборная России сыграет с Турцией и Ганой

    Стали известны соперники национальной сборной России в двух ближайших товарищеских матчах. 31 августа россияне проведут матч со сборной Турции на выезде, который пройдет в Анталии. 6 сентября команда в Москве встретится со сборной Ганы. О времени начала матчей и стадионах, на которых они пройдут, будет объявлено позднее.

    Стоит отметить, что сбор национальной команды начнется в понедельник, 29 августа.

    Источник: РФС

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    08.08.2016 12:44
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 августа 2016, 17:48

      Может они рассчитывают что в Турции с нашими "футболистами" что-нибудь случится и убить тем самым двух зайцев! )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Томь вперёд 8 августа 2016, 20:25

      если честно это не очень удачная шутка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 8 августа 2016, 16:52

      Интересно какой состав будет у сборной России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка 8 августа 2016, 14:51

      Спарингистов нашли, а где тренер который будет собирать футболистов для сборной? Или тупо тех же вызовут в сборную?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 8 августа 2016, 14:47

      В сборную предлагаю взять всю мою тверскую "Волгу". Пацаны хоть отъедятся, позагорают...

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 8 августа 2016, 14:44

      эти черти еще живые??? Кто будет в сборной? Не дай Бог те же самые ублюдки которые выступали на евро!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > AZ 8 августа 2016, 15:16

      а хорошо что первый матч а турции отправляем сборную с евро и их там в рабство сдаем))) и заработаем и избавимся от дров)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 8 августа 2016, 14:22

      Теперь эту Турцию опять везде пропихивать будут!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 августа 2016, 13:42

      Ну,с Турцией то-это святое,сыграть!
      Мля,братья навек...

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 августа 2016, 13:36

      Ума не приложу,почему из всех сборных надо выбирать именно Турцию???Неужели не понятно какая обстановка будет на стадионе и околофутбола??

      4
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      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > джон базелон 8 августа 2016, 20:26

      обстановка будет нормальной. это месяц назад если бы играли обстановка была бы жесть.А так нормально цветочки дарить будут.Руский турист вэлком всё включено

      0
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Kosmotoga 11 августа 2016, 19:02

      Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 августа 2016, 13:02

      Турция)Нашли с кем товарищеский играть)

      5
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Pourport 8 августа 2016, 20:27

      Мутко не скрывая сам сказал что матч приурочен к укреплению связей с Турцией.

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 8 августа 2016, 12:57

      мощные соперники

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s > life85 8 августа 2016, 12:59

      Не одну из них, наши не потянут. В Турции уровень более менее, а Ганцы тупо перебегают наших.

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