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  • Хуммельс: «Свист фанатов «Боруссии» не повлияет на мое мнение о клубе и его болельщиках»

Хуммельс: «Свист фанатов «Боруссии» не повлияет на мое мнение о клубе и его болельщиках»

7 августа 2016, 06:16
2

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что готов в предстоящем матче за Суперкубок Германии с его бывшей командой – дортмундской «Боруссией», к негативной реакции в свой адрес со стороны болельщиков шмелей.

«Свист фанатов «Боруссии» в мой адрес никак не повлияет на мое отношение к этому клубу и его болельщикам. Мне тяжело далось решение пойти на этот переход, несколько недель сидел и все обдумывал. «Бавария» – в тройке лучших команд мира, а это шанс выиграть трофеи, поэтому я пришел сюда», – заявил Хуммельс.

Источник: Goal.com
Германия. Кубок Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д Хуммельс Матс
Комментарии (2)
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Friedrich Zimmermann
1470570934
эх хумми ((( так как в Боруссии , тебя нигде не будут поддерживать .
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dolf666
1470665056
да сейчас никто не хочет выигрывать трофеи, как например этого хотел Лестер. сейчас всем подавай готовенькое на блюдечке
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