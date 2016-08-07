Хуммельс: «Свист фанатов «Боруссии» не повлияет на мое мнение о клубе и его болельщиках»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс заявил, что готов в предстоящем матче за Суперкубок Германии с его бывшей командой – дортмундской «Боруссией», к негативной реакции в свой адрес со стороны болельщиков шмелей.

«Свист фанатов «Боруссии» в мой адрес никак не повлияет на мое отношение к этому клубу и его болельщикам. Мне тяжело далось решение пойти на этот переход, несколько недель сидел и все обдумывал. «Бавария» – в тройке лучших команд мира, а это шанс выиграть трофеи, поэтому я пришел сюда», – заявил Хуммельс.