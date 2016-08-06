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    Мутко: «До следующей недели мы определимся с главным тренером сборной России»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что до начала следующей недели будет объявлено имя нового главного тренера сборной России. Напомним, на данный пост претендуют Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Александр Бородюк и Сергей Семак.

    «До следующей недели мы определимся с главным тренером. Я уже говорил, что у меня есть ряд вопросов, которые мы должны согласовать с новым тренером. Сейчас мы спешим с назначением соперников в матчах, их должен определить главный тренер. Мы на следующей неделе с ним посоветуемся, после чего ответим на все вопросы», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2016 17:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53

      ceret 6 августа 2016, 19:35

      Ждёмс

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 17:42

      Следующая неделя у нормальных людей в России начинается с понедельника
      8 августа, а до начала следующей недели осталось 2 дня, т.е. 6 и 7 августа 2016г.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 6 августа 2016, 18:30

      У них выходные)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 августа 2016, 17:08

      хоть до осени определяйся

      0
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