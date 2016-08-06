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    Колосков: «Спартаку» нужен тренер, который понимает, что этот клуб – национальное достояние»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что для него не стал неожиданностью уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера «Спартака». По его мнению, отставка могла случиться в любой момент. При этом бывший вице-президент ФИФА отметил, что красно-белым необходим тренер, понимающий значимость клуба в российском футболе.

    «Я бы не сказал, что это неожиданная для меня новость. Я понимал, что Аленичев все время был на грани в «Спартаке». И в то время, когда принял команду, и в середине прошлого сезона, и в конце. Может быть, ему было пока рановато работать в «Спартаке».

    Все мы рассчитывали, что в лице Аленичева появится один из российских тренеров, с которым будет связано будущее нашего футбола. У Димы есть все для этого. И богатое прошлое в качестве игрока, и характер. Я болел за него. Надеюсь, что у Аленичева все получится позже. Он показал, что умеет тренировать, задатки у него есть.

    «Спартаку» нужен тот тренер, который сумеет реализовать то, о чем мечтают многие спартаковские поколения. «Спартак» – это не просто история. Это бренд российского футбола. Хотелось бы, чтобы все срослось в этом клубе: игроки, тренер, руководство, традиции, болельщики. Нужен тренер, который понимает роль и значимость «Спартака», что это –национальное достояние», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2016 00:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +875

      sidul1 6 августа 2016, 14:57

      и динамо там же

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 августа 2016, 13:46

      Как достали эти разговоры о великом клубе Спартак! Был - и нету! Пора забыть! Был Глазго Рейнджерс - и всё - нет его

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 6 августа 2016, 11:37

      Проиграть бронзовому призеру кипра,это национальное достояние
      Тоже самое что Россия проиграет войну мальте

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2016, 11:22

      Колосков интересный.... Он и вправду считает,что Аленичев с Титовым не понимали значения Спартака для народа? Бюрократ -функционер понимал,а футболисты Спартака Аленичев и Титов не прониклись ? Да им все мозги протрахали многочисленные отцы-командиры Спартака ! Не зудели бы постоянно бездельники околоспортивные,глядишь, продуктивнее тренировал бы Аленичев.Лучше бы игроков классных прикупали,заменили бы паршивлюков с ещенками,которые совершенно выпадают из игры.Были раньше в Спартаке отличные ребята и футбол другой был! Катали технари мячик по полю,плели неторопливо комбинации,а соперник носился,как угорелый,чтобы отобрать !

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp 6 августа 2016, 09:19

      спам - национальное позорище

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 08:49

      Тогда уж нужно изменить и название вместо спортак-ФК Газпром, ведь
      он у нас "национальное достояние".

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2016, 08:45

      Все ниже отписавшиеся-лишний раз показали свою мелочность-кто вы такие по сравнение с Колосковым??????? Его знает вся страна,а вас шакалье кто знает??????Добейтесь чего в жизни-потом уж вякайте.А Спартак был -есть- и будет самым популярным и любимым клубом в России.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11214

      alp > Диктор 6 августа 2016, 09:20

      Так то уже Зенит самый популярный клуб в РФ. ты отстал от футбольной жизни

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru > Диктор 6 августа 2016, 11:03

      ...зря ты так называешь болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Диктор 6 августа 2016, 20:43

      С тобой полностью согласен, Спартак популярен по все стране. Все говножую которые не согласны, пусть идут лесом

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > alp 6 августа 2016, 20:44

      Ты о чем? Какой Нах зенит?

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 августа 2016, 08:17

      дела давно забытых дней....К Торпедо на дерби ,а там глядишь и Динамо опустится

      -1
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      Рейтинг: +7776

      BarStep 6 августа 2016, 07:34

      Какое достояние? Ну "совки", ну достали уже. Носятся со своим "достоянием" как дурак с "писаной торбой". Давайте за счет ФБ наймем Капелло, - как ни как "Национальное Достояние"

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 августа 2016, 06:05

      пока это позор РПФЛ....

      -1
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