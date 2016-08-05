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    Стерлинг залаял из-за Зинченко

    Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в Instagram поделился забавным видео из жизни команды, на котором полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг лает словно собака. Прежде чем изобразить четвероногого друга, футболист сборной Англии признал, что украинец лучше всех играет в компьютерный симулятор FIFA.

    Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» нынешним летом. В прошлом розыгрыше РФПЛ он принял участие в 24 поединках, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.08.2016 20:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +141

      erofey83 6 августа 2016, 01:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      давай, на поле ещё только докажи и стань следующим Шевченко)

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 5 августа 2016, 22:41

      Земляк давай выйди на поле и зделай из него кота

      -3
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      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > тёска 6 августа 2016, 00:46

      Обезьянку,вы хотели сказать?

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 5 августа 2016, 22:03

      в конце ушатал его))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Rtu 5 августа 2016, 21:12

      Хорош Зинченко ) показал ему своё место )

      -3
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 5 августа 2016, 20:53

      Вот дрянь

      2
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