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    Мостовой: «Проиграть АЕКу – нереально, это будет настоящим позором»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом.

    «В первом матче «Спартак» должен был легко выигрывать и забивать два-три мяча. Вместо этого москвичи пропустили. Пусть в Ларнаке мешала жара, но сегодня команда играет дома. После первого матча в России спартаковцы должны исправиться и спокойно обыграть кипрский клуб. Важно забить как можно быстрее и как можно больше.

    АЕК – команда из Кипра, где она, а где «Спартак»? Проиграть АЕК – нереально, это будет настоящим позором. Думаю, матч завершится со счетом 2:0 или 2:1 в пользу красно-белых», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2016 19:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2229

      river31 5 августа 2016, 07:30

      "Думаю, матч завершится со счетом 2:0 или 2:1 в пользу красно-белых"

      Думка не сработала в очередной раз. Жаль. И так мало наших играет в лиге, так еще на одного минус.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 4 августа 2016, 23:59

      поверь, реально! я из будущего)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 4 августа 2016, 22:53

      Вот он настоящий позор,узрей спартаковская морда

      2
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      Рейтинг: +26

      GK_61 4 августа 2016, 22:01

      Как выяснилось - реально. Даже очень.
      Вот прям люблю, когда российские клубы вылетают в квалификации.

      -2
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      Рейтинг: +77

      Truly 4 августа 2016, 21:22

      Оказывается, вполне реально....хехе, г.Мостовой.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1924

      Romio-xxx 4 августа 2016, 19:19

      2-1 как бы тоже можно позором назвать.Хотелось бы более убедительной игры!

      0
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