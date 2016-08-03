Лига чемпионов. «Шахтер» не сумел пройти «Янг Бойз» и вылетел из турнира

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в гостях уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 и покинул турнир.

Напомним, в первом матче украинский клуб взял верх – 2:0, поэтому судьбу путевки в следующий раунд решала серия пенальти, где удачливее оказались швейцарцы.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд, ответный матч

Янг Бойз (Швейцария) – Шахтер (Украина) – 2:0 (0:0; 2:0) 4:2 по пенальти

Голы: 1:0 – Кубо, 54; 2:0 – Кубо, 60.