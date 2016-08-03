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    Лига чемпионов. «Шахтер» не сумел пройти «Янг Бойз» и вылетел из турнира

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в гостях уступил «Янг Бойз» со счетом 0:2 и покинул турнир.

    Напомним, в первом матче украинский клуб взял верх – 2:0, поэтому судьбу путевки в следующий раунд решала серия пенальти, где удачливее оказались швейцарцы.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд, ответный матч

    Янг Бойз (Швейцария) – Шахтер (Украина) – 2:0 (0:0; 2:0) 4:2 по пенальти

    Голы: 1:0 – Кубо, 54; 2:0 – Кубо, 60.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 23:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 4 августа 2016, 07:15

      Шахта за Луческу в ЛЕ проследовала)

      -1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 августа 2016, 04:30

      Луческу нет

      2
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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 4 августа 2016, 01:26

      Жаль Шахтер!!! Хорошая команда! Просто не повезло.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 августа 2016, 01:07

      Вылети Киев, вообще не было бы ни капли сожаления, но за Шахтёр как-то немного обидно, команда-то всегда играла в симпатичный футбол, да и резалт первого матча был более чем хороший... Ну да ладно, главное что наши ребятки пока радуют, Ростов красавцы!

      6
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 августа 2016, 01:01

      Португала скоро уберут с-руля Шахтера, 10 бразильцев и вратаря надо еще уметь тренировать.

      1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > KARAT777 4 августа 2016, 14:44

      Вообще-то там ещё хорват есть и не только... бразилец тсс.. ну-ну

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 4 августа 2016, 00:48

      Дорогие братья по разуму! Шахтер - классная команда, и играли бы они дальше, как раньше, если бы не укрофашисты... Если бы видели их стадион "Бриллиант" до и после...Команда два года без своей родной Донецкой крыши над головой, ещё и запердолили их играть во Львове - типа домашняя площадка(!)...Оуеть!!! Понятно, что потом распродали, кого могли, остальные болт забили - кому на хрен на украине нужны победы донецкой команды.?.. И Луче уехал не "за баблом", а просто работать среди нормальных людей. Отнеситесь с пониманием и уважением к Шахтёру и Луческу . Спасибо за интересный футбол. Удачи!

      5
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 10:47

      100 % больнее уже некуда

      1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Жак Ширак Обама 4 августа 2016, 14:43

      Поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 4 августа 2016, 00:43

      Шахтёр психологически был не настроен перед игрой ,вот и результат.
      Нельзя выходить на матч, и думать что соперник совсем мёртвый,глядя на нестабильные результаты Янг Бойз , в предсезонке и последних матчах

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 августа 2016, 00:35

      За "Шахтер", конечно, малость обидно, ибо хороший клуб. Зато рейтинг украинский, в основном за его счет и державшийся, прилично прогнется. И не злорадства ради, а извлечения урока для. Мож, хоть тогда поймут, шо бомбить не стоило...

      2
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      Рейтинг: +3676

      lordmrv 4 августа 2016, 00:11

      Видимо поняли, что ловить в Лиге Чемпионов нечего и пошли за трофеем в другой турнир)))

      -3
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > lordmrv 4 августа 2016, 14:41

      Какой же остроумный гавнюк, а...

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 4 августа 2016, 00:09

      Шахтёр жаль без Луческу. теперь Зенит слабый, не подходит луческу+зенит. Луческу подходит+шахтёр

      2
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