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    Канте: «Выбрал «Челси» из-за беседы с Конте»

    Бывший полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте, во время летнего трансферного окна ставший игроком «Челси», рассказал о причинах своего перехода в лондонский клуб.

    «Я выбрал «Челси», потому что у нас была беседа с главным тренером, после чего я почувствовал его влияние в команде и принял решение о переходе. И, конечно, мне нравится футбол в АПЛ, поэтому я решил остаться в Премьер-лиге.

    Мне нужно набрать форму, потому что я только что вышел из отпуска, у меня был небольшой перерыв после Евро. Теперь начинается предсезонная подготовка, и я должен быть готов к старту сезона в АПЛ. Думаю, важным обстоятельством, чтобы выигрывать борьбу за мяч, является бойцовский дух. У меня было это с тех пор, как я начал играть в футбол. Все зависит от духа, но я должен быть в форме, чтобы справляться с этим», – сказал Канте.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.08.2016 22:17
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