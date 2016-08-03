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    Конте рассчитывает на Косту

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что форвард Диего Коста является частью команды и готовится сыграть в предстоящем матче Международного кубка чемпионов с «Миланом», который состоится 3 августа.

    «Коста готов к этому матчу. Я доволен тем, что могу на него рассчитывать. Слухи о переходе? Коста – игрок «Челси», остальное сейчас не имеет значения. Он рад быть частью команды», – приводит слова Конте Four-Four-Two.

    Напомним, ранее появилась информация о вероятной продаже футболиста в мадридский «Атлетико».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 07:17
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