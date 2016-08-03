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    «Барселона» готова расстаться с Браво

    Вратарь «Барселоны» Клаудио Браво раздумывает над тем, чтобы покинуть каталонский клуб, сообщает Catalunya Ràdio. Случиться это может из-за недостатка игрового времени. Он уже поставил о своем решении в известность руководство и тренерский штаб клуба.

    Руководство клуба не намерено идти на поводу у игроков, которые ставят условия. Поэтому чилийского футболиста готовы отпустить в любую другую команду, которая способна будет выплатить сумму отступных за 33-летнего игрока в размере 40 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2016 07:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -6

      artturchik 4 августа 2016, 10:00

      похожая ситуация в Челси была)

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 3 августа 2016, 12:35

      Источник Бомбардир.ру - уже не внушает доверия. Отдел придумывания новостей

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 3 августа 2016, 09:45

      Кому утки?

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 августа 2016, 09:27

      За такого вратаря всегда будет спрос!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 августа 2016, 09:00

      Такой хороший вратарь,жаль что не жалуют его в Барсе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 августа 2016, 08:34

      Много просят.

      1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 > Kulimen 3 августа 2016, 09:12

      спрос не будет

      1
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 3 августа 2016, 08:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дебилы безмозглые! Нафига такого вратаря держать на скамейке? Всегда знал, что у руководства Барсы с головой не все в порядке.

      -4
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      Рейтинг: -186

      Protosser > AloneStalker 3 августа 2016, 09:21

      Это у тебя не все в порядке.
      Если Штеген не будет играть - он уйдет.
      А если сравнивать потери Штегена и Браво - выбор очевиден.

      4
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