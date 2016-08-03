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    Директор «Шальке»: «Ни один футболист в мире не стоит 50 миллионов»

    Директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал переход полузащитника Лероя Сане в «Манчестер Сити» за 50 миллионов евро.

    «Эти деньги пойдут в наш бюджет. Мы не просто покупаем новых футболистов, а инвестируем в инфраструктуру. Я не мог удержать Сане – он точно хотел уйти в «Манчестер Сити». Но хорошо, что его окружение поняло, что трансфер может состояться только в том случае, если будут соблюдены наши экономические интересы.

    Ни один футболист в мире не стоит 50 миллионов евро. Но пока рынок позволяет нам получать такие деньги, все в порядке. С другой стороны, если финансирования осуществляется в долг, то в один момент пузырь может лопнуть», – заявил Хайдель.

    Источник: Transfermarkt

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    03.08.2016 00:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      n1981 3 августа 2016, 09:54

      Верно сказал.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 3 августа 2016, 02:45

      Всё это пахнет жидовскими финансовыми пирамидами всемирного масштаба. Это уже всё было.... А настоящий футбол - вон там, за окном, где ребятня гоняет драный мяч.. И я люблю их футбол больше, чем все мировые турниры и клубы, вместе взятые. С ув.

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