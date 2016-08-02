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    Тюльпанов: «Две недели назад никакого затопления «Зенит-Арены» не было»

    Председатель комиссии Совета Федерации по проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал информацию о затоплении «Зенит-Арены».

    «Я был там 15 июля – две недели назад. Никакого затопления я там не увидел. Каких-то глобальных проблем не заметил. Кровля не отваливалась. Надеюсь, что все будет нормально. В последнее время мне никто об этом не сообщал. Только через СМИ что-то просачивается. В понедельник, 8 августа, приедет Виталий Леонтьевич Мутко, все осмотрим, проинспектируем. Надеюсь, стадион построят в срок. Понятно, что проблемы есть. Но думаю, все соберутся и доделают начатое», – заявил Тюльпанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 августа 2016, 03:37

      Дошла до нас благая весть - с инспекцией приедет Кержакова тесть

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