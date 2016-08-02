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    Лига чемпионов. «Виктория» дожала «Карабах» и вышла в плей-офф раунд

    «Виктория» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграла вничью с «Карабахом». Матч, проходивший в Азербайджане, завершился вничью 1:1. На гол Муарема, который был забит в первом тайме, чешская команда ответила за пять минут до конца матча – отличился Крменчик.

    Первый матч между командами завершился нулевой ничьей, поэтому «Виктория» за счет гола на выезде вышла в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Карабах (Азербайджан) – Виктория (Чехия) – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Муарем, 28; 1:1 – Крменчик, 85.

    Первый матч – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 21:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      maka766 4 августа 2016, 21:10

      Карабах не опотен в лиге чемпионов.поэтому не смогла пройти.

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      Рейтинг: +532

      Бан 2 августа 2016, 22:36

      "Дожала"? Карабах штук пять сто процентных мячей мог забить только во втором тайме.
      У Виктории даже шансов на гол не было. Единственный полушанс - дальний навес и игра головой - стал голом.

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