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    Во время матча юношеских сборных США и Бахрейна произошла массовая драка футболистов

    Игра юношеских сборных США и Бахрейна закончилась массовой дракой.

    Сборные играли в рамках турнира COTIF Tournament. В одном из моментов игрок команды Бахрейна ударил мячом в голову упавшему футболисту американской команды, после чего на поле началась потасовка.

    Отметим, что в итоге победу в матче отпраздновала команда Бахрейн (3:1).

    Источник: Twitter

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    02.08.2016 07:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 2 августа 2016, 11:36

      Правильно сделали что вписались за товарища..Третий номер поступил как чмошник...Зачем бить в лицо упавшего футболиста ?.. Провокатор блин..

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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 2 августа 2016, 08:34

      не долго сам "пострадавший" лежал на газоне)

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