Во время матча юношеских сборных США и Бахрейна произошла массовая драка футболистов

Игра юношеских сборных США и Бахрейна закончилась массовой дракой.

Сборные играли в рамках турнира COTIF Tournament. В одном из моментов игрок команды Бахрейна ударил мячом в голову упавшему футболисту американской команды, после чего на поле началась потасовка.

Отметим, что в итоге победу в матче отпраздновала команда Бахрейн (3:1).