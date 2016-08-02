Во время матча юношеских сборных США и Бахрейна произошла массовая драка футболистов

Правильно сделали что вписались за товарища..Третий номер поступил как чмошник...Зачем бить в лицо упавшего футболиста ?.. Провокатор блин..
Игра юношеских сборных США и Бахрейна закончилась массовой дракой.
Сборные играли в рамках турнира COTIF Tournament. В одном из моментов игрок команды Бахрейна ударил мячом в голову упавшему футболисту американской команды, после чего на поле началась потасовка.
Отметим, что в итоге победу в матче отпраздновала команда Бахрейн (3:1).
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— J.R. Eskilson (@JREskilson) 1 августа 2016 г.