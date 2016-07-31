Новосельцев: «Обещал жене, что забью гол»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев поделился своими впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:0), в котором он стал автором единственного гола.

«Забитый гол? Была суматоха и так получилось, что мяч отскочил точно ко мне. Получилось его обработать, а вторым касанием пробить точно в угол. Это мой первый мяч за «Ростов» и в премьер-лиге. Обещал жене, что забью гол и посвящу его ей. Счастлив, что у меня получилось сдержать обещание.

Что касается самого матча, то «Оренбург» сел в оборону и нам было сложно ее вскрыть. Мы очень хотели победить, отдали все силы для этого. Теперь в хорошем настроении едем в Бельгию», – заявил Новосельцев.