Агент Ковачича: «Матео не собирается покидать «Реал»

Агент полузащитника «Реала» Матео Ковачича Никки Вуксан заявил, что футболист не собирается покидать Мадрид.

«Я не разговаривал с представителями «Реала». В этом нет необходимости. Сейчас Матео борется за место в команде, как и все остальные, кроме Роналду, который всегда попадает в стартовый состав. Тренеры доверяют Ковачичу», – заявил Вуксан.

В прошедшем сезоне Ковачич провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых отдал две результативные передачи.