Агент Ковачича: «Матео не собирается покидать «Реал»

Просто роналду как и месси это не только футболист ,это бренд ,лидеры по продажам атрибутики ,рекламных и спонсорских акций ,билетов на стадион ,они хотят их видеть на поле ,остальные просто футболисты
Агент полузащитника «Реала» Матео Ковачича Никки Вуксан заявил, что футболист не собирается покидать Мадрид.
«Я не разговаривал с представителями «Реала». В этом нет необходимости. Сейчас Матео борется за место в команде, как и все остальные, кроме Роналду, который всегда попадает в стартовый состав. Тренеры доверяют Ковачичу», – заявил Вуксан.
В прошедшем сезоне Ковачич провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых отдал две результативные передачи.