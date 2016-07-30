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    Агент Ковачича: «Матео не собирается покидать «Реал»

    Агент полузащитника «Реала» Матео Ковачича Никки Вуксан заявил, что футболист не собирается покидать Мадрид.

    «Я не разговаривал с представителями «Реала». В этом нет необходимости. Сейчас Матео борется за место в команде, как и все остальные, кроме Роналду, который всегда попадает в стартовый состав. Тренеры доверяют Ковачичу», – заявил Вуксан.

    В прошедшем сезоне Ковачич провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    30.07.2016 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 30 июля 2016, 16:21

      Просто роналду как и месси это не только футболист ,это бренд ,лидеры по продажам атрибутики ,рекламных и спонсорских акций ,билетов на стадион ,они хотят их видеть на поле ,остальные просто футболисты

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