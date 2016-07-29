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    Лодыгин: «Игроки «Зенита» не дураки, чтобы легкомысленно отнестись к ЛЕ и вылететь»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что клуб считают одним из фаворитов Лиги Европы и команда намерена отнестись к турниру со всей серьезностью.

    «Само собой, Лига Европы – не второсортный турнир. Мы это поняли и в прошлом сезоне, когда играли с той же «Севильей». Или раньше – с «Торино». Эти матчи были настолько классными! Я даже не ощущал, что это Лига Европы. Надеюсь, в этом сезоне тоже достанутся достойные соперники. Настрой у нас будет соответствующий.

    Мы не дураки, чтобы легкомысленно отнестись к этим встречам и вылететь. Наоборот, нас считают одними из фаворитов, и мы должны оправдать доверие болельщиков», – заявил Лодыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 06:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3414

      AZ 3 августа 2016, 14:43

      Хочу чтобы в группе Зениту - достался голландский АЗ.... Эх....

      0
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    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 10:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как врач, заявляю, что игроки «Зенита» не дураки, а полные идиоты.
      Сейчас мы в проекте работаем над этой проблемой.

      -4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 июля 2016, 10:20

      а в прошлом сезоне дураки были значит..а сейчас не дураки..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 29 июля 2016, 09:57

      "Не дураки" надо говорить 2 раза, чтобы дураки поняли, что они не дураки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита > Молчуновский 29 июля 2016, 10:38

      Спасибо вам за помощь.
      Мы сегодня же сделаем всему проекту прививку от бешенства.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 29 июля 2016, 09:01

      Главное выступить достойно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2016, 08:27

      ЭТОТ СРЕДНЕНЬКИЙ ПРОЕКТ ВЫНЕСУТ В ПЕРВЫХ ЖЕ МАТЧАХ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 29 июля 2016, 08:11

      Удачи вам!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 29 июля 2016, 08:05

      ДОКАЖИТЕ СВОЕЙ ИГРОЙ ЧТО ВЫ ЛУЧШИЕ

      -1
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