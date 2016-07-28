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    Лига Европы. «Спартак» сыграл вничью с АЕКом

    В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» в гостях сыграл вничью с кипрским АЕКом – 1:1. Единственный гол в составе московского клуба забил Джано.

    Лига Европы. 3-й раунд, первый матч

    АЕК (Кипр) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Джано, 39; 1:1 – Алвес, 65.

    АЕК: Миньо, Хараламбус, Мойсов, Катала, Ортис, Тете (Хараламбидис, 76), Болевич, Томас (Янну, 82), Тричковски, Алвес.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Ещенко, Попов (Зуев, 59), Зобнин, Джано (Мелкадзе, 72), Глушаков, Промес.

    Предупреждения: Катала, 35 – Зобнин, 10; Комбаров, 49.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 19:52
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 июля 2016, 19:50

      Первый блин..С очком Вас!

      0
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 10:46

      Как врач, заявляю, что Великий Спартак играл безобразно, но гораздо лучше, чем мой проект.
      Посудите сами, Дзюба забил на футбол, Кокорин уже ждет зимних каникул, которые он планирует провести с Мамаевым на Лазурном берегу. Все хорошие игроки бегут из проекта. Вобщем, беда...
      Но за 5-е место будем бороться с ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Врач Зенита 29 июля 2016, 21:05

      В вашем КБД революция? Больные заперли врачей в морге, одели халаты и пытаются лечить, пойманных на улице прохожих. Где то это уже было.

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 29 июля 2016, 09:58

      Ну что сказать по игре...ничего не изменилось с прошлого сезона:привозим сеье, оборона пожарит,транжирим голевые моменты... я все таки надеюсь это все изза жары, жду матч с Арсеналом...

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 29 июля 2016, 07:51

      Для первой игры пойдет, должны были побеждать ..досадно что пропустили.Очень радует что молодым дают поиграть.Кутепов вообще норм,Зобнин хорошо играл,Зуев старался прибавляют ребята.Аек проходимая команда,трудностей никаких небыло...было видно как только мы прибавляли Аеку было тяжко,хотелось победы конечно но в принципе в ответки все решим ,дело времени.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 июля 2016, 03:59

      А где в составе Зе Луиш? Хотя и не впечатлил своей игрой, но ведь побегал-же по полю, немного популял мимо ворот...

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 28 июля 2016, 23:11

      Мдаа
      Позор

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 28 июля 2016, 23:01

      Здравствуй детство! (Это сборная СШ(средней школы). Тренер-Физрук-2,
      - установка на игру: так., все погнали в сторону вокзала...., после в собираемся в "Ромашке". Мовсисяна хорошо в ЛА пристроили.....

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июля 2016, 22:31

      Единственный вывод, который можно сделать по этой игре - Спартак к сезону не готов. Но может быть таков замысел тренера. Вывести на пик формы по ходу сезона.

      1
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 28 июля 2016, 22:08

      Дзюба по сравнению с Зе Луишем - король футбола...........

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 28 июля 2016, 21:43

      Ростов и то лучше играл.

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