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    Уолкотт: «МЛС приближается к стандартам Премьер-лиги»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт в преддверии товарищеского матча со сборной МЛС заявил, что считает американскую лигу вполне конкурентоспособной. Сам матч состоится 29 июля.

    «Я вижу, что МЛС приближается к стандартам Премьер-лиги. В последнее время много игроков уехали из Англии в США. Уровень футбола по всему миру растет, и это как раз то, чего хотят руководители.

    Когда я был маленьким, то я слышал о Матче всех звезд, но баскетбольных. Теперь для меня будет честью сыграть с лучшими игроками МЛС. Надеюсь, нам удастся показать, чего стоит английская Премьер-лига», – приводит слова футболиста ESPN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 июля 2016, 17:01

      Да,да ,пора ехать туда.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 28 июля 2016, 14:11

      Так езжай туда!

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