Анчелотти: «Бавария» больше не нуждается в усилении»

Продали не пойми зачем Гетце и Роде, а деревянных Тьяго (зачем его брали за 20 мультов - непонятно...) и Берната оставили...Румминиге пора уходить
Буду надеяться, что Карло выстрогает из них толковых буратин
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что его полностью устраивает нынешний состав команды. По словам наставника, мюнхенцы больше не нуждаются в усилении. Напомним, в нынешнее трансферное окно баварцы пополнились защитником «Боруссии» Матсом Хуммельсом и хавбеком «Бенфики» Ренату Санчесом. Кроме того, команду покинули полузащитники Марио Гетце и Себастьян Роде, а также защитник Мехди Бенатиа.
«Считаю, все наши позиции укомплектованы, нам больше не требуются новые игроки. Я на самом деле весьма доволен имеющимся составом. Не думаю, что мы нуждаемся еще в каких-то приобретениях», – сказал Анчелотти.