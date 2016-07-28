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    Анчелотти: «Бавария» больше не нуждается в усилении»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что его полностью устраивает нынешний состав команды. По словам наставника, мюнхенцы больше не нуждаются в усилении. Напомним, в нынешнее трансферное окно баварцы пополнились защитником «Боруссии» Матсом Хуммельсом и хавбеком «Бенфики» Ренату Санчесом. Кроме того, команду покинули полузащитники Марио Гетце и Себастьян Роде, а также защитник Мехди Бенатиа.

    «Считаю, все наши позиции укомплектованы, нам больше не требуются новые игроки. Я на самом деле весьма доволен имеющимся составом. Не думаю, что мы нуждаемся еще в каких-то приобретениях», – сказал Анчелотти.

    Источник: Goal.com

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    28.07.2016 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 28 июля 2016, 20:42

      Продали не пойми зачем Гетце и Роде, а деревянных Тьяго (зачем его брали за 20 мультов - непонятно...) и Берната оставили...Румминиге пора уходить
      Буду надеяться, что Карло выстрогает из них толковых буратин

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 июля 2016, 05:29

      Она и не нуждалась ) и так всех рвут постоянно

      -1
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Алексей1988 28 июля 2016, 20:43

      особенно испанские команды в 1/2 лч))

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