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    Джулиано: «Стараюсь играть в одно-два касания и часто врываться в штрафную»

    Нападающий «Зенита» Джулиано, перешедший в петербургский клуб в это межсезонье из «Гремио», рассказал, что особо не думал при выборе игрового номера. Также бразилец признался, что лучше всего на поле чувствует себя в качестве второго форварда.

    «Под седьмым номером раньше выступал Халк? Если честно, я был совсем не в курсе. Мне предложили несколько цифр на выбор. Я остановился на семерке. Это уже после меня оповестили, что это большая ответственность. Я к ней готов. Хотя я определенно не Халк. Он уже стал здесь звездой «Зенита», а я только пришел в команду, чтобы создать свою историю.

    Общался ли я с Халком? Я ему писал, и он дал несколько советов. Советовал остановиться в том же районе, в котором он сам жил. А еще подсказал хорошее учебное заведение для детей.

    Позиция на поле? Более удобно себя чувствую в качестве второго нападающего. При расстановке 4-2-3-1 я выступаю в центре среди тройки футболистов под форвардом. Кроме того, в «Днепре» и «Гремио» я достаточно много времени провел справа в этой тройке. Стараюсь играть в одно-два касания. Ударная нога – правая. Часто врываюсь в штрафную, чтобы забивать. А еще много перемещаюсь по полю, помогая футболистам», – сказал Джулиано.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2016 20:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 27 июля 2016, 21:40

      Еще ничего не сделал , " а пи...здит , как Троцкий " Конкурент Дзюбе .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ > БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 27 июля 2016, 21:42

      Еще ничего не сделал , " а пи...здит , как Троцкий " Конкурент Дзюбе . Правда Артемка что-то заглох и это сразу после ЕВРО - 16 .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 27 июля 2016, 21:20

      Ещё бы заиграл так же хорошо как в уши льёт.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 27 июля 2016, 21:03

      мне этот парень уже нравится

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