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    Наставник БАТЭ: «Все решится в ответной игре»

    Наставник БАТЭ Александр Ермакович пообщался с журналистами телеканала «Беларусь 5» после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Дандолком» (1:0).

    – Тяжелая игра. Сложный соперник. Наверное, не совсем удавались нам действия в атаке в плане нестандартных ходов. Нас легко читали в этих ситуациях. К сожалению, остроты маловато мы создали. Но надо отдать должное сопернику. Они очень плотно и хорошо играли в обороне. Конечно, хорошо, что мы забили гол. Но надо признать, что у них был очень хороший момент в контратаке и Сережа Веремко нас выручил.

    Сегодня та победа, при который мы не будем чувствовать себя спокойно. Все решится в ответной игре. Как мы и предполагали.

    – Интересно, а почему в стартовом составе вышел Риос, а не Гордейчук?

    – Вы знаете, как Риос сыграл последнюю игру: забил гол и отдал голевую передачу. Было бы неправильно, если бы он сегодня не играл.

    – Глеб говорил, что неплохо себя чувствует. Как вы оцените форму Александра?

    – Довольно неплохо. Он вышел и помог – отдал голевую передачу и пошли обостряющие пасы. Понятно, что у него не оптимальные кондиции, он давно не играл. Но уверен, что с каждым днем он будет чувствовать себя все лучше и лучше.

    – Что ждать от выездного матча с «Дандолком»?

    – Конечно, они будут вынуждены идти вперед, будут более агрессивно играть. Мы должны быть готовы ко всему.

    – Будут атаковать или снова запрутся в защите?

    – Они не будут закрываться в защите – 100 процентов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 10:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 июля 2016, 18:40

      Да-а, Дандолк это вам не Андерлехт, на таком сопернике грех споткнуться, ага.

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