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    Тренер «Андерлеха»: «Я доволен и результатом, и игрой»

    Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился своими впечатлениями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Ростова» (2:2).

    – 2:2 – достаточно хороший счет. Доволен и тем, как команда была готова, и тем, как она себя показала. Мы надеемся показать столь же хороший футбол и в первом туре чемпионата Бельгии, и в ответной игре с «Ростовом».

    – Довольны ли вы тем, как забивались мячи?

    – Качество голов отличное. Но неважно, как именно забили, основное – это результат.

    – Вы в одном эпизоде спорили с резервным арбитром.

    – Я часто спорю, если решения мне кажутся несправедливыми.

    – Нервничали ли вы, ведь это ваш дебют в клубе?

    – Это, конечно, был очень важный матч, и мы все очень переживали. Мы еще не знаем, чем в конце концов обернется двухраундовый поединок с «Ростовом», и я постараюсь, чтобы мы так же переживали за исход и ответного матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.07.2016 01:21
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