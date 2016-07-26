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    Лига чемпионов. Селезнев помог «Шахтеру» обыграть «Янг Бойз» и другие результаты

    «Шахтер» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов на своем поле обыграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 2:0. Победу донецкой команде принесли голы Бернарда и Евгения Селезнева.

    В битве двух «Динамо» загребское оказалось сильнее тбилисского – 2:0. В еще одном матче «Аякс» и ПАОК сыграли вничью.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

    Аякс (Голландия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кампуш, 27; 1:1 – Долберг, 58.

    Динамо З (Хорватия) – Динамо Т (Грузия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Судани, 39; 2:0 – Чорич, 42.

    Шахтер (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бернард, 27; 1:1 – Селезнев, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 23:41
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