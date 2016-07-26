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    Глава Воронежской области: «Запретил бы легионеров на региональном уровне»

    Губернатор Воронежской области Андрей Гордеев высказался о системе развития молодых спортсменов в России. По его мнению, столь важному вопросу уделяется слишком мало внимания.

    «У нас полный разрыв между существующим спортом высоких достижений и массой талантливых ребят, молодежи, которые могли бы быть спортивным цветом нашей нации. На мой взгляд, вся эта пирамида, спортивная сфера, она сделана с перекосом, и слишком много внимания уделяется спорту высоких достижений, при том, что это не устроено правильным социальным лифтом.

    На мой взгляд, сегодня в первую очередь надо было заниматься развитием массового спорта и физкультуры, массово формировать своих талантливых спортсменов, чтобы они давали высокие результаты, и из них уже селектировать тех, кто может представлять страну на международном уровне.

    Я бы на региональном уровне практически запретил бы использовать легионеров. Давайте гордиться своими футболистами», – сказал Гордеев.

    Источник: ТАСС

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    26.07.2016 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      YAKOV6 26 июля 2016, 19:33

      Губернатора Алексей зовут если что

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 26 июля 2016, 19:11

      Футбольная территория опережающего развития?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 июля 2016, 18:34

      Строй спорт школы, губер, это твои прямые обязанности. Языком молотить не надо, построишь массу спорт школ и запрещать не чего не надо. Спорт школу построить нужно приложить усилие, запретить усилий не надо. Так что хватит языком чесать, займись делом.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 26 июля 2016, 17:40

      Уже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > richi 26 июля 2016, 17:56

      Уже гордимся?))

      0
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