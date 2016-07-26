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    «Манчестер Сити» намерен приобрести Сане и Жезуса

    «Манчестер Сити» намерен подписать двух перспективных футболистов. Речь идет о форварде «Шальке» Лерое Сане и нападающем «Палмейраса» Габриэле Жезусе.

    По информации СМИ, за 20-летнего немца «горожане» заплатят 42 миллиона евро, а приобретение 19-летнего бразильца обойдется им в 32 миллиона.

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги Сане принял участие в 33 матчах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. На счету Жезуса в текущем чемпионате Бразилии 10 забитых мячей в 14 поединках.

    Источник: Twitter

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    26.07.2016 15:19
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