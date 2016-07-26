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    Пасторе: «В Париже я словно бог»

    Хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе отметил, что его все устраивает в Париже. Также аргентинец признался, что в Италии, где он выступал за «Палермо», он провел прекрасное время. При этом 27-летний игрок подчеркнул, что разговор о возвращении в Серию А в данный момент не идет.

    «Я не сомневался при переходе в «ПСЖ». «Ювентус»? Да, был интерес с его стороны. Всегда приятно, когда тобой интересуются такие гранды. Вы не знаете, что может произойти в будущем, возможно, в декабре я окажусь ненужным «ПСЖ».

    Я смотрю все матчи Серии А, если есть возможность. В Италии я провел прекрасные годы, и у меня есть незабываемые воспоминания о том времени. Кто знает, в Италии мне очень понравилось, но в Париже я словно бог», – сказал Пасторе.

    Источник: Football Italia

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    26.07.2016 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 26 июля 2016, 20:19

      Пора Хавьеру свою религию открывать. Сразу два бизнеса.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 июля 2016, 15:48

      Ибра хотя на поле тоже делал то что его слова прошали... ты на поле дно и словами дно

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 июля 2016, 14:09

      Ахах)в Париже ты убог,парень)

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