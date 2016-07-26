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    Доннарумма мечтает завершить карьеру в «Милане»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает не только продлить свой действующий контракт с клубом, но и играть в нем до завершения карьеры.

    «Мне нравится идея продления действующего контракта. Я хочу быть с «Миланом» на протяжении многих лет. Я не из тех, кто что-то имеет против идеи проведения всей карьеру в одном клубе.

    Я всю жизнь являюсь фанатом «Милана» и мечтаю носить капитанскую повязку. Надеюсь, что это время когда-нибудь наступит», – цитирует Доннарумма Gazzetta Dello Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июля 2016, 13:46

      молодец

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 июля 2016, 11:46

      Карьера только начинается,а он уже о завершении думает)Поживем - увидим.

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