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    «ПСЖ» открыл третью футбольную академию в США

    «ПСЖ» продолжает набирать популярность в мире. Французский клуб открыл свою академию в Лос-Анджелесе, США, сообщает AFP. В данном мероприятии приняли игроки команды и главный тренер Унаи Эмери. В первом занятии приняло участие около 50 детей – первые участники проекта Академия «ПСЖ».

    Стоит отметить, что во Франции таких академий насчитывается 15. Кроме этого, существуют академии в Катаре, Индии, Индонезии, Марокко, Бразилии, Канаде и в США, где насчитывает уже три отделения – в Майами, Нью-Йорке и теперь в Лос-Анджелесе.

    За первые пять дней обучения в новом лагере «ПСЖ» придется заплатить 430 долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 09:08
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