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    Тюльпанов: «Проблемы с «Крестовским» негативно повлияют на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом»

    Глава временной комиссии Совета Федерации РФ по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о трудностях строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

    – Россия дала ФИФА определенные гарантии насчет четырех городов. В Москве, где матчи Кубка конфедераций запланированы на стадионе «Спартака», а также в Казани все нормально. Насчет Сочи, куда мы в ближайшее время поедем с проверкой, тоже особых опасений нет. Зато ситуация в Петербурге вызывает озабоченность.

    Не хочется влезать во взаимоотношения между застройщиком и генподрячиком, но есть риск, что в декабре, то есть в установленный срок, стадион готов не будет. Схема была выстроена, а теперь существует опасность эффекта домино. Генподрядчик уходит и разрывает отношения с субподрядчиками, новый не пришел, и когда он появится, непонятно. Дело между тем может затянуться, в том числе из-за юридических и технических препон.

    – Что же делать? Жестко обязать сверху?

    – Обязать сложно. Надо думать. Честно говоря, у меня рецепта нет. Надеюсь, люди понимают, что ситуация сложная и что в ней следует как можно быстрее разобраться.

    – Ходят слухи о плане Б, согласно которому арену в Петербурге могли бы заменить «Лужники».

    – На этот счет ничего не знаю, но прекрасно понимаю, что другого города-кандидата, кроме Москвы, нет. Столица более или менее подготовлена и, если потребуется, проведет Кубок конфедераций на двух стадионах. Но такое развитие событий негативно повлияет на имидж Санкт-Петербурга, да и России в целом.

    – Не стоит ли провести расследование истории с возможными срывами всех сроков?

    – Были объективные сложности. Скончался японский архитектор, и проект пришлось разрабатывать заново. Это отняло несколько лет. Сказывались инфляция, девальвация рубля. Но, конечно, десять лет – большой срок для строительства стадиона. Пока же давайте не будем забегать вперед. Надеюсь, как ведется в России, мы всем миром навалимся и решим вопрос. Хотя с каждым днем этой надежды все меньше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 08:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 августа 2016, 08:09

      Вот оно что..,японский архитектор во всем виноват.

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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://bit.ly/29zvWKe

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 июля 2016, 10:18

      какое название такое и будущее!! крест этому стадиону!)) криминальный петербург сразу же ассоциация...

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 26 июля 2016, 08:52

      Ну да, конечно. Давайте всем миром. А как же еще доделать долгострой. Проще посадить пяток другой чинуш и дело сдвинется с мертвой точки. 100%

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