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    Бердыев: «У «Ростова» есть проблемы с физической формой»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в преддверии матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» заявил, что донская команда испытывает проблемы с физической формой футболистов.

    «Есть определенные проблемы с физической формой, многие травмированы, в частности Кристиан Нобоа и Сесар Навас приступили к тренировкам позже остальных. Нобоа 21 день не тренировался, то же самое можно сказать и о Сердаре Азмуне. Навас по семейным обстоятельствам пропустил первый сбор. Но в целом команда готова к игре», – сказал Бердыев.

    Источник: ТАСС

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    25.07.2016 21:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 26 июля 2016, 19:55

      Вы такие тупые болельщики, ладно внутри чемпионата собачитесь, здесь то надо болеть за все наши команды независимо спартак это либо зенит или любой другой клуб. Вот так вот малолетки и дауны.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 15:58

      Не спорьте ребята!!! Ростов спокойно пройдет Андерлехт, даже весело и радостно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 26 июля 2016, 13:33

      Подстилает соломки Бикеевич))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 25 июля 2016, 22:51

      Завтра увидим, поглядим...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      shuhomet > mutabor0992 25 июля 2016, 22:56

      Хоть смотри, хоть гляди

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > shuhomet 25 июля 2016, 23:43

      А ты шо радио будешь слухать???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 25 июля 2016, 22:49

      Бердыев - мужик

      3
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 25 июля 2016, 22:40

      Как детей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > shuhomet 25 июля 2016, 23:43

      Нельзя недооценивать соперника...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      shuhomet 25 июля 2016, 22:40

      Надеюсь Андерлехт станет в один ряд со Спартаком, ЦСКА и Зенитом которых Ростов отодрал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Aндрей > shuhomet 25 июля 2016, 22:44

      Я тоже так думаю))

      3
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      ...
      Рейтинг: +31

      Aндрей > Marqello 25 июля 2016, 22:58

      Но не как вам Бенфика))

      7
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      ...
      Рейтинг: +31

      shuhomet > Marqello 25 июля 2016, 22:59

      Полна попа огурцов у тебя солнышко, иди лучше спать

      6
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      ...
      Рейтинг: -313

      Китaец > shuhomet 25 июля 2016, 23:19

      Да это перхоть ебаная, не отвечайте всяким отбросам.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 25 июля 2016, 22:05

      Сейчас они вылетят в ЛЕ, где собственно Ростову и место, а к групповому этапу ЛЕ наберут форму и, если повезет с группой, пройдут в весну. Большего от ростовчан с таким составом ждать не надо. Надо сказать спасибо, что при непогашенных долгах и отсутствии каких-либо наград за серебро ЧР они не бастуют, а играют.

      3
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 > Вомбат 25 июля 2016, 22:17

      Если вылетят сейчас, то никуда уже не попадут. В ЛЕ пойдут проигравшие в 4-м раунде.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 > 25 июля 2016, 22:22

      Его еще пройти нужно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июля 2016, 21:52

      Когда у команды все хорошо, то Бердыев всегда молчит, а если уж начал говорить...

      -3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 июля 2016, 21:04

      Как говорится, приплыли! Ростов в незавидном положении.

      0
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      ...
      Рейтинг: +31

      shuhomet > shurik45 25 июля 2016, 22:38

      Ростов в ЛЕ для начала!!!

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > shuhomet 25 июля 2016, 22:58

      Эээ, прекращай, мы в ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +31

      shuhomet > Жека 35 25 июля 2016, 23:06

      Sorry

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