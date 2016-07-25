Бердыев: «У «Ростова» есть проблемы с физической формой»

Вы такие тупые болельщики, ладно внутри чемпионата собачитесь, здесь то надо болеть за все наши команды независимо спартак это либо зенит или любой другой клуб. Вот так вот малолетки и дауны.
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в преддверии матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта» заявил, что донская команда испытывает проблемы с физической формой футболистов.
«Есть определенные проблемы с физической формой, многие травмированы, в частности Кристиан Нобоа и Сесар Навас приступили к тренировкам позже остальных. Нобоа 21 день не тренировался, то же самое можно сказать и о Сердаре Азмуне. Навас по семейным обстоятельствам пропустил первый сбор. Но в целом команда готова к игре», – сказал Бердыев.