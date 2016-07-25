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    Манчини уйдет из «Интера» из-за разногласий в трансферной политике

    Журналисты узнали возможную причину ухода Роберто Манчини из «Интера». По информации Gianlucadimarzio.com, итальянский специалист разочарован текущей трансферной политикой миланского клуба.

    Манчини настаивает на немедленном приобретении звездных игроков, а руководство клуба выступает за постепенное развитие и предлагает приглашать молодых игроков с прицелом на будущее.

    Напомним, что на смену Манчини в «Интер» могут пригласить Леонардо, Чезаре Пранделли, Марсело Бьелсу или Фабио Капелло.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2016 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +673

      life85 25 июля 2016, 09:48

      Роберто в своём репертуаре :)

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