Луческу: «По результату игры за Суперкубок будут оценивать меня и «Зенит» в целом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над ЦСКА (1:0) в игре за Суперкубок России подчеркнул, что выигрыш данного трофея важен для имиджа петербургского клуба. Также румынский наставник отметил, что его первоочередной задачей является изменение игры сине-бело-голубых.

«Первая игра получилась очень сложной, было много эмоций. Первая игра в России. Это очень сильный чемпионат, тем более в первом матче с чемпионом страны было очень нелегко. По этому результату будут оценивать меня и команду в целом. Хорошо, что положительный результат, это позволяет работать дальше спокойно и воплощать свои идеи. Я очень доволен сегодняшней игрой. Может, Суперкубок не очень много значит, но это важно для имиджа клуба. В составе команды играли лучшие игроки России, у каждого из них свои амбиции. Мы были на высоте. У нас были хорошие моменты, когда мы контролировали игру полностью.

Моя важнейшая задача – поменять игру команды. Но это не делается за короткий период: нужно терпение, скрупулезный анализ. Я доволен, что у нас получалось контролировать игру. Я доволен последними минутами как первого тайма, так и второго. У нас было еще три-четыре момента, когда мы могли забить. Обе команды еще не готовы на сто процентов: на фоне усталости с обеих сторон было много ошибок. Но в целом игра получилась зрелищная, и зрители, которые пришли, получили удовольствие», – сказал Луческу.