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    Адриано сменит «Барселону» на «Бешикташ»

    Защитник «Барселоны» Адриано Коррейя может перебраться в Турцию, где его хочет видеть «Бешикташ». Сообщается, что бразилец дал согласие «черным орлам», однако, между клубами никакой договоренности нет.

    Сине-гранатовые хотят выручить за 31-летнего игрока хоть какую-либо сумму, в то время как сам он надеется покинуть каталонцев в статусе свободного агента. При этом, в планы главного тренера Луиса Энрике Адриано не входит.

    В прошлом розыгрыше Примеры в активе футболиста всего восемь поединков и одна голевая передача.

    Источник: Sport.es

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    23.07.2016 00:59
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