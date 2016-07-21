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  • Слуцкий: «Выступление сборной России на Евро-2016 будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь»

Слуцкий: «Выступление сборной России на Евро-2016 будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь»

21 июля 2016, 18:51
15

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отчете по выступлению национальной команды на Евро-2016 на техническом совете РФС.

«Я готовился к докладу о выступлении сборной. Физически подготовка к техкому, сам доклад в плане занятости времени говорит о том, что я все еще не пережил неудачное выступление сборной. Думаю, это поражение будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Тимошенко
1469116370
... и сломает карьеру!
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андрей андреев
1469117036
"это поражение будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь» потому что я "говно". как можно было такое вообще говорить?
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acer2003
1469117131
Надо было думать об этом тогда, когда Ты брёвна в сборную брал
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Garrincha58
1469117682
да ладно кто не ошибается! время лечит, просто не его это дело
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трениришко
1469121310
так тебе и надо, сыкло
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cska-62
1469122158
А ежегодные и хронические позоры в Лиге Чемпионов не "преследуют"? Или так всё было задумано и спланировано Мистером Оффшором? Совершенно непонятно...

Скорее так: Слуцкого всю жизнь преследовали угрызения совести, но так и не догнали...
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Zeff
1469126249
Слуцкий окончательно угробил наш футбол.
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niarmed311082
1469283896
вот почему к тебе , Леонид ..не хочется претензий предъявлять... ты один из многих , кого кинули в пекло и скомандовали - РАЗГРЕБАЙ.... как и все предыдущие , ты не смог... ну просто сейчас все было немного жестче...А вот этого украинского казачка засланного *УТКО... я бы четвертовал бы лично.... жук изворотливый... все виноваты пля.... все... то игроки у него виноваты... вон сегодня стал грозить поувольнять все руководства союза болельщиков... все лишь бы жопа цела своя осталась
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exreporter
1469291193
ему не нужно было в это влезать вообще. в сборную. Чем занимались в период между отбором и чемпионатом? Кипы интервью, презентация книги, панибратство с игроками на показ. Называется это "хихи-ляля". А сборной нужен смелый решительный человек, который держит с игроками дистанцию.
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опус 2
1470022515
Печально !
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