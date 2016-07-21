Слуцкий: «Выступление сборной России на Евро-2016 будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отчете по выступлению национальной команды на Евро-2016 на техническом совете РФС.

«Я готовился к докладу о выступлении сборной. Физически подготовка к техкому, сам доклад в плане занятости времени говорит о том, что я все еще не пережил неудачное выступление сборной. Думаю, это поражение будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь», – сказал Слуцкий.