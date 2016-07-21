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    Очередь за билетами на матч между «Ростовом» и «Андерлехтом» стоит с девяти утра

    Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал об ажиотаже в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ростовская команда встретится с «Андерлехтом».

    «Очередь за билетами на матч с «Андерлехтом» наблюдается с девяти утра. Дело в том, что первоочередное право выкупа билетов у тех людей, у кого есть абонемент за прошлый сезон. Люди долго стоят в очереди в связи с тем, что работает одна касса», – сказал Бодылевский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 17:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июля 2016, 23:33

      Здорово что такой ажиотаж, но с другой стороны почему еще кассиров не посадить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июля 2016, 20:00

      Ростов, оправдай надежды болельщиков, порви Андерлехт !

      7
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 июля 2016, 18:10

      Высокие технологии(импортозамещение) в действии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 21 июля 2016, 18:28

      Я даже не пошёл .По коммунистическим очередям не скучаю))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 21 июля 2016, 18:49

      Я их с детства ненавижу и сей час обхожу стороной, тоже настоялся.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > alek-pashckov 21 июля 2016, 20:38

      Там одни негры живут)) И билеты давали у кого был абонемент на прошлый год

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 июля 2016, 17:59

      Ну да,в 9-ть пришёл,в 13-ть ушел))

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2016, 17:59

      и че?вказани было дело с ночи уже стояли..

      1
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