Очередь за билетами на матч между «Ростовом» и «Андерлехтом» стоит с девяти утра

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал об ажиотаже в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ростовская команда встретится с «Андерлехтом».

«Очередь за билетами на матч с «Андерлехтом» наблюдается с девяти утра. Дело в том, что первоочередное право выкупа билетов у тех людей, у кого есть абонемент за прошлый сезон. Люди долго стоят в очереди в связи с тем, что работает одна касса», – сказал Бодылевский.