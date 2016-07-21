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    Гершкович: «Слуцкий отчитается об игре сборной на заседании техкома»

    Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович рассказал о том, что будет обсуждаться во время предстоящего заседания.

    – На заседании технического комитета будет Слуцкий. Он отчитается по итогам работы на чемпионате Европы. Заслушаем также и Балахнина.

    – Ждете развернутого отчета от них?

    – Конечно. Будет хороший и доброжелательный разговор, обмен мнениями. Обязательно нужно услышать тренерский штаб сборной России, работавший на Евор. Надеюсь, разберем ошибки, которые были совершены, и лучше, чтобы это прозвучало из уст тренеров, ведь только они знают причины.

    – Слуцкий ведь будет первым за последние годы, кто выступит перед своими коллегами?

    – Верно. Иностранные тренеры сборной за свою работу не отчитывались.

    – Кто еще планирует посетить заседание?

    – Члены бюро Объединения отечественных тренеров, а также Черчесов, Карпин, Бердыев, Гаджиев, Семин, Игнатьев. И, конечно, члены технического комитета.

    – Президент РФС уже назвал трех кандидатов на должность главного тренера сборной – Черчесов, Бердыев и Бородюк.

    – Скорее всего, кто-то из них возглавит национальную команду. С уверенностью можно сказать, что это будет отечественный специалист. И это радует.

    – Тренера объявят на исполкоме РФС?

    – Не знаю. Технический комитет может только порекомендовать своего кандидата исполкому. А назначать тренера – прерогатива президента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 июля 2016, 09:52

      Интересно было бы послушать.

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