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    Вила: «Карпин – блестящий тренер, отлично разбирающийся в тактике»

    Хуан Хосе Вила, входивший в тренерский штаб экс-главного тренера «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерия Карпина, рассказал о профессиональных качествах 47-летнего российского специалиста. Испанец отметил, что вопреки сложившемуся мнению о замечательных мотиваторских способностях наставника, он прежде всего является сильным тактиком.

    «Я считаю, что Карпин – блестящий тренер. Его очень интересуют тактические аспекты игры, он постоянно изучает профессиональную литературу и готов экспериментировать. Его приоритетом всегда была игра в атаке, но он не зацикливался на одной схеме. Предпочитал играть в 4-3-3, чтобы предоставить больше свободы группе атаки, но в «Мальорке» довольно легко подстроился под текущий состав и перешел на 4-4-2. Тактика – его сильная сторона. У него скорее репутация мотиватора? Наверное, это из-за того, что он эмоциональный человек и с сильным характером. Это отвлекает от его умения понимать игру.

    Также он очень жестко следит за дисциплиной. В его командах игроки всегда сосредоточены на работе. Кстати, несмотря на это, в личной ситуации при каком-то форс-мажоре он может пойти навстречу футболисту. Не хочу приводить конкретные примеры, но они были. Не понимаю, почему он сейчас без клуба. Думаю, это ненадолго», – сказал Вила.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2016 21:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 июля 2016, 23:19

      То что любую команду угробить может, с этим не поспоришь.
      И тактика и стратегия ему в помощь.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Zeff 21 июля 2016, 06:19

      днищенский спартак при нем хоть медали какие-то брал. А сейчас где? Та же мальорка че то и без Карпина не вышла в примеру. А это торпедо никому не нужно было, с ним и без него вылетело. Я не говорю, что он прям хороший тренер, даже бесил меня, потому что спартак тренировал. Но как-то если адекватно посмотреть, то ничего он не гробил.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 июля 2016, 22:31

      Да нууу !!

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 июля 2016, 21:42

      Хочется чтоб у него все получилось. Удачи Валера.

      3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 21:41

      Валера-он вааще из группы *Блестящие*

      -2
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