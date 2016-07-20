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    «Реал» ответил отказом на 75-миллионое предложение «Челси» по Морате

    «Реал» ответил отказом на предложение «Челси» о приобретении нападающего Альваро Мораты. Как сообщает Cadena Ser, синие были готовы раскошелиться на 75 миллионов евро, чтобы заполучить 23-летнего игрока.

    По завершении минувшего сезона «сливочные», заплатив 30 миллионов, вернули форварда из «Ювентуса», воспользовавшись опцией обратного выкупа в контракте с «бьянконери». Цвета «старой синьоры» испанец защищал с лета 2014-го года.

    В прошедшем розыгрыше Серии А Мората записал в свой актив семь забитых мячей и столько же голевых передач в 34 поединках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2016 20:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2016, 00:10

      какие деньги крутятся....))там...

      0
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 20 июля 2016, 23:55

      да даже 30 перебор

      1
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    • ...
      Рейтинг: +138

      CatMatros 20 июля 2016, 23:28

      И вы еще считаете,что 120 за Погба много?)

      0
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      Рейтинг: +51

      петр1975 20 июля 2016, 23:02

      Просто мегабабки! Куда все катится

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > петр1975 21 июля 2016, 00:11

      крах капитализму придет !!!)

      0
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 20 июля 2016, 22:37

      бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      ceret 20 июля 2016, 21:55

      почти за такую сумму Барса купил Суареса,а Мората макс. 30.35

      1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 20 июля 2016, 21:46

      Источник: Бомбардир.ру
      Трансфер скоро состоится!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 20 июля 2016, 21:16

      чушь полнейшая, Мората и 75 млн. не сочетается, как Бренди и Портвейн 777...

      -1
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      Рейтинг: +138

      CatMatros > AndresLoko 20 июля 2016, 23:29

      Тем не менее инфа про отказ продать за 75 лямов была сегодня во всех более-менее вменяемых источниках.Видимо "Реал "хочет впарить Морату за лямов 80-85.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 20 июля 2016, 21:00

      Вообще чтоль с ума посходили!?!?! За днаря такие деньги!!!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 июля 2016, 20:50

      Блиииииииаааааааттттттььььь вы чЁ охр.енели? за Морату 75? его красная цена 30-35, и то еще нужно подумать хорошенько брать его за такие деньги или нет...

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