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    Аленичев: «Давайте верить, что сборная России не провалит ЧМ-2018»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы во Франции.

    – Вам турнир в целом понравился?

    – Признаться, мне не очень импонирует формат, при котором из группы выходят даже с третьего места. Слишком много команд попадает в плей-офф, как-то все размыто... С другой стороны, Португалия в группе осталась третьей, а потом стала чемпионом Европы. Разве португальцы со мной согласятся?

    – Как оцените выступление на этом турнире сборной России и работу ее главного тренера?

    – Без комментариев: на эту тему высказываться не буду.

    – Чемпионат Европы мы позорно провалили. Есть ли у нас шанс не провалить домашний чемпионат мира?

    – С организационной точки зрения мы точно будем на высоте. Что касается нашей сборной, всегда хочется верить в лучшее. Давайте верить.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2016 18:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 июля 2016, 10:10

      А у нас нет выбора. Остается только верить.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 20 июля 2016, 21:53

      Дима, верим!

      0
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 20 июля 2016, 21:09

      Грустно было на ЧЕ ... скорее всего та же картина буде и на ЧМ если конечно ничего не переиграют, а то и чемп отберут и признают в допинге футболистов... будет смешно аутсайдеры да еще и под допингом..) хотя у наших допинг это шампанское видимо да кальян..;)

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:40

      Димон вы не сепаритист,вы реалист????

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июля 2016, 20:33

      Если только "давать верить",то нам звездец и на домашнем чемпионате.Только радикальные ,революционные меры.Что-то удастся улучшить.В первую очередь,отогнать от спортивного корыта Мудко и выпроводить на пенсию маразматиков РФС.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:26

      А шо выйдем из краснодарской группы???

      -1
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      Рейтинг: -313

      Китaец 20 июля 2016, 20:25

      Схуяли взяться другому результату? В группе играем - уже чудо. Смотрите результаты прошлых выступлений на крупных турнирах. Везде хуй а на ЧМ раз и вышли из групы? Верьте, потом снова тренера хуесосить будете. Но уже, надеюсь, будет не мудко, а другой виноватый и нихуя не изменится. Потому что ебланы с петицией лечат следствие а не причину.

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 июля 2016, 19:38

      Для начала давайте верить, что ЧМ-18 не отберут у России...

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 20 июля 2016, 19:19

      Ха ха ха

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июля 2016, 18:49

      Свежо предание, да верится с трудом. Дай Бог

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