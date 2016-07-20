Аленичев: «Давайте верить, что сборная России не провалит ЧМ-2018»

А у нас нет выбора. Остается только верить.
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы во Франции.
– Вам турнир в целом понравился?
– Признаться, мне не очень импонирует формат, при котором из группы выходят даже с третьего места. Слишком много команд попадает в плей-офф, как-то все размыто... С другой стороны, Португалия в группе осталась третьей, а потом стала чемпионом Европы. Разве португальцы со мной согласятся?
– Как оцените выступление на этом турнире сборной России и работу ее главного тренера?
– Без комментариев: на эту тему высказываться не буду.
– Чемпионат Европы мы позорно провалили. Есть ли у нас шанс не провалить домашний чемпионат мира?
– С организационной точки зрения мы точно будем на высоте. Что касается нашей сборной, всегда хочется верить в лучшее. Давайте верить.