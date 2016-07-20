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    Рейнгольд: «С приходом в сборную России Черчесов рискует себя похоронить как тренера»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Многие специалисты сходятся в мысли, что сборная России – кладбище для тренеров, ведь любому из них просто не с кем работать в команде. Очень приятно, что таких специалистов много. Если Черчесов придет в сборную, он должен понимать, что с него будет огромный спрос перед государством, раскачиваться не дадут, потому что на домашнем чемпионате мира нельзя провалиться так, как это произошло на Евро-2016. Это будет большой позор! Но, в целом, мне жалко Черчесова, потому что он рискует себя похоронить как тренера», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.07.2016 00:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 июля 2016, 16:35

      Если такие "специалисты" так считают,значит они ничего из себя не представляют! Квалификация тренера определяется его способностью из бесперспективного игрока за короткое время сделать ведущим футболистом,а для тренера сборной-еще и сколотить боевую команду! А что касается Черчесова,то у него то как раз есть время ,хотя и небольшое,собрать неплохую команду исполнителекй,где будет прежде всего порядок и дисциплина во всем!

      0
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 20 июля 2016, 10:40

      ... и березуцких с Игнашевичем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 20 июля 2016, 07:04

      Развелось бл*** экспертов, есть желание у человека работать пусть работает.
      Его бы поддержать, так нет надо наоборот.......

      5
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      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > alex-76 20 июля 2016, 08:54

      Согласен на 100%. Действительно лучше бы поддерживали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 июля 2016, 05:45

      а был ли тренер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 20 июля 2016, 05:15

      Удачи Чкрчксову! Саламыч мужик, он сможет!!!

      2
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt 20 июля 2016, 01:14

      Бла, бла, бла! Игра сборной на протяжении 6 лет большой позор! Нужен жесткий тренер, который будет подбирать игроков исходя из таланта, а не присутствии в "ТОП" клубе.

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > Lilipyt 20 июля 2016, 07:26

      Жесткость ничего не даст они миллионеры любой игрок
      скажет - можешь не брать в сборную например как
      Жирков. Это в конце концов не СССР.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1341

      Lilipyt > гость shuh 22 июля 2016, 09:22

      Это сразу отсеет ряд игроков, которые не способны бороться в каждом матче. Сейчас уровень сборной настолько упал, что вызов даже любителя в нее будет нормальным. Так что необходим жесткий тренер, который будет требовать действовать игрокам согласно тактической расстановки, а не искать компромисс. Да в СССР было очень жестко, но какой уровень имелся для попадания в нее. За бортом сборной мог оказаться даже обладатель золотого мяча, вот что означает уровень сборной, а не то что сейчас! При этом внутренний чемпионат был любительским, а не профессиональным.

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 июля 2016, 00:48

      не исключено

      3
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