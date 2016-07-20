Рейнгольд: «С приходом в сборную России Черчесов рискует себя похоронить как тренера»

Если такие "специалисты" так считают,значит они ничего из себя не представляют! Квалификация тренера определяется его способностью из бесперспективного игрока за короткое время сделать ведущим футболистом,а для тренера сборной-еще и сколотить боевую команду! А что касается Черчесова,то у него то как раз есть время ,хотя и небольшое,собрать неплохую команду исполнителекй,где будет прежде всего порядок и дисциплина во всем!
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Многие специалисты сходятся в мысли, что сборная России – кладбище для тренеров, ведь любому из них просто не с кем работать в команде. Очень приятно, что таких специалистов много. Если Черчесов придет в сборную, он должен понимать, что с него будет огромный спрос перед государством, раскачиваться не дадут, потому что на домашнем чемпионате мира нельзя провалиться так, как это произошло на Евро-2016. Это будет большой позор! Но, в целом, мне жалко Черчесова, потому что он рискует себя похоронить как тренера», – сказал Рейнгольд.