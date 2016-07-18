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    Моуринью: «Байи может стать одним из лучших защитников в мире»

    Новоиспеченный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игру защитника команды Эрике Байи по товарищескому матчу с «Уиганом».

    «Для него это стал первый матч за «Манчестер Юнайтед». Пока он не говорит по-английски и может общаться только с испано– и франкоговорящими игроками на поле. Адаптация будет проходить постепенно, поэтому я позволил ему сыграть больше 45 минут. Сейчас он нуждается в этом больше остальных, ему необходимо налаживать контакт с партнерами.

    Я постараюсь сделать все, чтобы он прогрессировал так же, как это было с другими центральными защитниками, с которыми я работал, например, с Вараном. У Байи есть потенциал стать одним из лучших защитников в мире», – сказал Моуринью.

    Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Уиган» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    18.07.2016 09:17
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