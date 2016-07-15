Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» не сможет заявить Азмуна раньше 29 июля

    «Ростов» не сможет заявить нападающего Сердара Азмуна, у которого действующий контракт с «Рубином», раньше 29 июля.

    «По представленным документам, рассмотренным комитетом в настоящий момент, футболист Сердар Азмун не может быть заявлен за «Ростов» ранее 29 июля 2016 года. В этой связи мы не можем возложить на Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) обязанность осуществить его регистрацию за ФК «Ростов». Требования, которые были заявлены, подлежат отказу», – заявили в комитете по статусу игроков РФС.

    Напомним, ранее Азмун подал жалобу на «Рубин» в палату по разрешению споров ФИФА. Игрок утверждает, что «Рубин» нарушает контракт, не соглашаясь отпускать его в «Ростов» за прописанную в соглашении сумму отступных.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 июля 2016, 12:18

      Да уж дайте поиграть пацану,не губите талант!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июля 2016, 02:21

      Ничего страшного, пусть это будет 29 , как раз накануне открытия сезона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июля 2016, 22:22

      Днём в новостях всё переврали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 15 июля 2016, 22:19

      Очень жаль если это правда...Это серьезная потеря..Снова палки в колеса...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июля 2016, 22:11

      Получается в первом матче ЛЧ не сыграет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Зенит оле оле ола 16 июля 2016, 06:15

      Тебя ещё не поймали. Наверное в Питере смертельных рубашек не хватает.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Bekkz 16 июля 2016, 09:36

      Он еще наверстает упущенное.....

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11